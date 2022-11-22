В Германии разорился производитель эмблем для Mercedes-Benz
2022-11-22 14:05
В Германии закрывается завод компании Bia Forst, которая выпускала трехлучевые хромированные звезды для Mercedes-Benz.
Предприятие, расположенное в немецком Брухзале, сообщает о существенном падении спроса.
Кроме того, в компании указывают на существенное удорожание электроэнергии как на одну из причин закрытия завода.
В результате 154 сотрудника предприятия останутся без работы, а эмблемы для Mercedes-Benz будет выпускать другая компания.
Опубликовано: Светлана Репина
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