В Германии разорился производитель эмблем для Mercedes-Benz

В Германии закрывается завод компании Bia Forst, которая выпускала трехлучевые хромированные звезды для Mercedes-Benz.

Предприятие, расположенное в немецком Брухзале, сообщает о существенном падении спроса.

Кроме того, в компании указывают на существенное удорожание электроэнергии как на одну из причин закрытия завода.

В результате 154 сотрудника предприятия останутся без работы, а эмблемы для Mercedes-Benz будет выпускать другая компания.