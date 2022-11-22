Канада введет санкции против белорусских компаний и ряда чиновников
2022-11-22 14:17
Канада заявила во вторник, что введет дополнительные санкции в отношении должностных лиц администрации президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку войны на Украине.
Министерство иностранных дел в Оттаве заявило, что наложит санкции еще на 22 белорусских чиновника, а также на 16 белорусских компаний, занимающихся военным производством, технологиями, машиностроением, банковским делом и железнодорожным транспортом.
В нем говорится, что среди официальных лиц были и те, кто «причастен к размещению и транспортировке российского военного персонала и техники, причастных к вторжению в Украину».
Опубликовано: Тарас Медведев
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