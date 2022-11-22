«Газпром» сократит подачу газу на ГИС «Суджа» при сохранении дисбаланса
2022-11-22 14:43
В «Газпроме» заявили о сокращении подачи газа на ГИС «Суджа» через Украину при сохранении дисбаланса с 28 ноября.
Пресс-служба российской энергетической компании «Газпром» в официальном Telegram-канале сообщила о том, что с 28 ноября начнётся сокращение подачи сжиженного природного газа на ГИС «Суджа» через Украину в Молдавию.
Отмечается, что данная мера связана с тем, что часть СПГ, предназначенного для потребителей Молдавии, оседает в Украине, ввиду чего сокращение будет проведено ровно в объеме суточной недопоставки «голубого топлива».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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«Газпром» сократит подачу газу на ГИС «Суджа» при сохранении дисбаланса
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