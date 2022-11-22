Аксенов: слухи об эвакуации из Армянска -это фейк

Глава Крыма Аксенов назвал фейками сообщения об эвакуации людей из Армянска.

Во вторник днем глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил, что информация из СМИ и мессенджеров о том, что из Армянска проводится эвакуация населения, не соответствует действительности.

Аксенов призвал жителей, доверять только проверенной информации из надежных источников и подчеркнул, что полуострову ничего не угрожает так, как круглосуточно проводятся работы по обеспечению безопасности населения.