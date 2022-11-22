СБУ проводит обыски в компании VS Energy, владеющей 10% энергетического рынка Украины
2022-11-22 14:54
Украинские СМИ сообщили, что агенты СБУ проводят обыски в компании VS Energy, владеющей 10% энергетического рынка Украины.
22 ноября украинские интернет-издание ;«Страна», со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщило о том, что СБУ проводит обыски в компании VS Energy, которая владеет «Херсоноблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Ровнооблэнерго» и «Черновцыоблэнерго».
Источник «Страны» утверждает, что акционерами компании были российские олигархи Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков, которые находятся под украинскими санкциями, ввиду чего Служба безопасности Украины решила провести обыски в VS Energy.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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