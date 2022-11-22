Илону Маску угрожают лишением гражданства США
Это грозит всемирно известному миллиардеру и изобретателю выдворением из страны.
Недавно американская пресса сообщила, что Маск якобы нелегально живет в Соединенных Штатах.
Илон родился и вырос на Африканском континенте, в ЮАР. Предполагают, что с целью остаться в Америке, он в свое время подделал документы об образовании.
Нелегальное пребывание в Штатах очень сурово карается законом. Если этот факт действительно подтвердится, Илона Маска могут лишить гражданства и выдворить за пределы страны.
Эта новость потрясла многих людей и заставила только догадываться, почему правительство Байдена решило объявить войну бизнесмену, который говорит и делает то, что не хочет слышать американская верхушка.
Опубликовано: Наталья Павлова
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