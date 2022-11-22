Красноярской группе OTYKEN не позволили выступить в Катаре на ЧМ по футболу
Европейский спорткомитет выступил против присутствия на чемпионате российского коллектива.
Красноярская этно-группа OTYKEN вошла в список претендентов на выступление во время церемонии открытия в Катаре чемпионата мира по футболу. Однако Европейский спорткомитет высказался против приглашения российского коллектива.
Как сообщает КП, об этом рассказали сами исполнительницы. По словам участниц группы, весной 2022-го года они получили приглашение от организаторов принять участие в открытии ЧМ. Все документы были подписаны и комиссия одобрила приезд этно-группы из России.
Девушки все лето репетировали, согласовывали репертуар. Но осенью коллектив неожиданно получил письмо от организаторов мундиаля о том, что Европейский Спортивный Комитет группу для выступления не пропускает.
Участницы отметили, что представители Катара до последнего момента пытались договориться с европейским коллегами о выступлении их группы, но безрезультатно. Тем не менее, девушки не унывают и рассчитывают спеть на следующем чемпионате мира, который состоится в 2026 году.
Как напоминает издание, OTYKEN стал номинантом проекта «Грэмми» - Global Spin с композицией Genesis.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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