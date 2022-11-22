Муж Анны Нетребко отрекся от дружбы с Николаем Басковым
Юсиф Эйвазов выложил в соцсети коллективный снимок, на котором закрыл лицо Баскова стикером.
Певец Юсиф Эйвазов, муж оперной дивы Анны Нетребко, отрекся от дружбы с Николаем Басковым, причем публично. Как сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал «Неопра, блин!», исполнитель выложил в соцсети фото, на котором замаскировал своего бывшего друга на общем снимке.
Изначально этот кадр опубликовал в соцсетях фотограф Владимир Широков: на нем изображены Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Басков, Нетребко и Эйвазов, он был сделан в 2014 году.
Спустя время оперный певец выложил снимок в своих соцсетях, и закрыл при этом Баскова стикером. По мнению пользователей Сети, Эйвазов решил это сделать из-за разницы политических взглядов.
Басков публично поддержал СВО России на Украине, а муж Нетребко, напротив, - выступил против действий Москвы напоминает Рамблер.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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