Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что на Украине повреждены все электростанции, кроме трех АЭС.

По его словам, это касается как тепловых, так и гидроэлектростанций.

Ранее в Евросоюзе заявили, что ущерб, полученный украинской энергетической системой, близок к критическому.

По словам Еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича, ЕС ведет работы по поддержке энергоснабжения Украины.