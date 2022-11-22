На Украине повреждены все электростанции, кроме трех АЭС
2022-11-22 15:43
Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что на Украине повреждены все электростанции, кроме трех АЭС.
По его словам, это касается как тепловых, так и гидроэлектростанций.
Ранее в Евросоюзе заявили, что ущерб, полученный украинской энергетической системой, близок к критическому.
По словам Еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича, ЕС ведет работы по поддержке энергоснабжения Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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