Орбан появился с шарфом «Великая Венгрия» и вызвал скандал с Украиной
Виктор Орбан появился с шарфом «Великая Венгрия» и вызвал негативную реакцию в Киеве.
Премьер-министр Виктор Орбан появился с шарфом «Великая Венгрия» и вызвал негативную реакцию в Киеве. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил о вызове посла Венгрии в МИД Украины.
"Венгрия пропагандирует идеи ревизионизма и это не способствует укреплению украинско-венгерских взаимоотношений. В МИД вызван посол Венгрии и ему доведут о неприемлемости для Киева поступка Виктора Орбана", - сказал Николенко.
Виктор Орбан появился на футбольном матче национальной сборной против команды Греции в шарфике с изображением Венгрии в границах до 1920 года, когда в составе страны была часть земель нынешней Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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