Орбан появился с шарфом «Великая Венгрия» и вызвал скандал с Украиной

Виктор Орбан появился с шарфом «Великая Венгрия» и вызвал негативную реакцию в Киеве.

Премьер-министр Виктор Орбан появился с шарфом «Великая Венгрия» и вызвал негативную реакцию в Киеве. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил о вызове посла Венгрии в МИД Украины.

"Венгрия пропагандирует идеи ревизионизма и это не способствует укреплению украинско-венгерских взаимоотношений. В МИД вызван посол Венгрии и ему доведут о неприемлемости для Киева поступка Виктора Орбана", - сказал Николенко.

Виктор Орбан появился на футбольном матче национальной сборной против команды Греции в шарфике с изображением Венгрии в границах до 1920 года, когда в составе страны была часть земель нынешней Украины.