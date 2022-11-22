Александр Старостин, сыгравший в картине Зори здесь тихие, ушел из жизни в возрасте 72 лет
2022-11-22 15:53
Актер Александр Старостин, сыгравший в культовой картине "Зори здесь тихие", скончался на 73-ем году жизни.
Талантливый актер Александр Старостин скончался 21 ноября. Зрители его помнят по роли в легендарном фильме "…А зори здесь тихие".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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