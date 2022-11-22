Александр Старостин, сыгравший в картине Зори здесь тихие, ушел из жизни в возрасте 72 лет

APS
2022-11-22 15:53

Актер Александр Старостин, сыгравший в культовой картине "Зори здесь тихие", скончался на 73-ем году жизни.

Талантливый актер Александр Старостин скончался 21 ноября. Зрители его помнят по роли в легендарном фильме "…А зори здесь тихие".

  • Изображение статьи

    Знаменитости было 72 года.

    В театре актер стал играть с 1972 года (столичный Театр имени Пушкина). Первой ролью актера стал эпизод в военной драме.

    Позднее он также снимался в большом количестве картин ("ЗнаТоКи", "Почему убили Улофа Пальме?" и прочие), не бросал и театральные подмостки.

Опубликовано: Наталья Гончарова