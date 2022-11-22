Александр Старостин, сыгравший в картине Зори здесь тихие, ушел из жизни в возрасте 72 лет

Знаменитости было 72 года.

В театре актер стал играть с 1972 года (столичный Театр имени Пушкина). Первой ролью актера стал эпизод в военной драме.

Позднее он также снимался в большом количестве картин ("ЗнаТоКи", "Почему убили Улофа Пальме?" и прочие), не бросал и театральные подмостки.