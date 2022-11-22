«Газпром»: энергетический кризис спровоцировали поставщики газа в Европу
2022-11-22 15:55
Компания «Газпром» в своем Telegram-канале заявила, что поставщики газа в Европу спровоцировали энергетический кризис.
В сообщении сказано, что европейские премии оказались более выгодными для поставщиков, чем цены на азиатском рынке.
В результате они нарушали свои долгосрочные обязательства, перенаправляя танкеры со сжиженным газом в Европу.
Это стало причиной кризисных ситуаций в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Опубликовано: Светлана Репина
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