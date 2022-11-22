«Газпром»: энергетический кризис спровоцировали поставщики газа в Европу

Компания «Газпром» в своем Telegram-канале заявила, что поставщики газа в Европу спровоцировали энергетический кризис.

В сообщении сказано, что европейские премии оказались более выгодными для поставщиков, чем цены на азиатском рынке.

В результате они нарушали свои долгосрочные обязательства, перенаправляя танкеры со сжиженным газом в Европу.

Это стало причиной кризисных ситуаций в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.