Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, какой вред бывает от овощей

Оказывается, некоторые овощи небезопасны для здоровья. Какие из них следует исключить из рациона - расскажет специалист.

Общеизвестной является истина, что овощи - источник витаминов, микроэлементов, клетчатки, "хороших" углеводов.

Однако есть и другая сторона медали. От овощей могут пострадать щитовидка, гормональный фон, пищеварительный тракт.

Овощные блюда способны обострить хронические болезни или даже спровоцировать отравление.

Есть два фактора, которые могут превратить полезные овощи в настоящий яд для организма: ошибки, допущенные при хранении и приготовлении.

Диетолог Елена Соломатина:

"Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты есть не рекомендуется. Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин – нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы"

Недопустимо употреблять в пищу сырую или плохо сваренную фасоль. Иначе можно отравиться фитогемагглютинином, содержащимся в составе.

Долгое хранение бобовых ведет к размножению микотоксинов (грибов).

Людям с хроническими болезнями нельзя есть некоторые овощи вообще.

Елена Соломатина:

"Все виды капустных и вообще крестоцветных могут блокировать усвоение йода, поэтому они не рекомендуются тем, у кого есть выраженный гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) или даже субклинический гипотиреоз, который не имеет ярко выраженных клинических проявлений, потому что он может перейти в более активную форму"

По мнению диетолога, есть острые овощи (редька, редис, хрен), которые не должны быть в рационе людей с болезнями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы.

Особенно опасны они в период острой фазы заболевания.

Некоторые овощи и зелень накапливают в себе нитраты (свекла, шпинат, петрушка, капуста, морковь, огурцы).

Врач-диетолог:

"При большом количестве нитратов, а мы их получаем еще и из воды и других продуктов, может наступить перенасыщение организма и вызвать побочные эффекты"

Особенно большой вред способны нанести нитраты женщинам в положении. В этом случае у плода может развиваться опасное состояние - гипоксия.