Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, какой вред бывает от овощей
Оказывается, некоторые овощи небезопасны для здоровья. Какие из них следует исключить из рациона - расскажет специалист.
Общеизвестной является истина, что овощи - источник витаминов, микроэлементов, клетчатки, "хороших" углеводов.
Однако есть и другая сторона медали. От овощей могут пострадать щитовидка, гормональный фон, пищеварительный тракт.
Овощные блюда способны обострить хронические болезни или даже спровоцировать отравление.
Есть два фактора, которые могут превратить полезные овощи в настоящий яд для организма: ошибки, допущенные при хранении и приготовлении.
Диетолог Елена Соломатина:
"Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты есть не рекомендуется. Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин – нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы"
Недопустимо употреблять в пищу сырую или плохо сваренную фасоль. Иначе можно отравиться фитогемагглютинином, содержащимся в составе.
Долгое хранение бобовых ведет к размножению микотоксинов (грибов).
Людям с хроническими болезнями нельзя есть некоторые овощи вообще.
Елена Соломатина:
"Все виды капустных и вообще крестоцветных могут блокировать усвоение йода, поэтому они не рекомендуются тем, у кого есть выраженный гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) или даже субклинический гипотиреоз, который не имеет ярко выраженных клинических проявлений, потому что он может перейти в более активную форму"
По мнению диетолога, есть острые овощи (редька, редис, хрен), которые не должны быть в рационе людей с болезнями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы.
Особенно опасны они в период острой фазы заболевания.
Некоторые овощи и зелень накапливают в себе нитраты (свекла, шпинат, петрушка, капуста, морковь, огурцы).
Врач-диетолог:
"При большом количестве нитратов, а мы их получаем еще и из воды и других продуктов, может наступить перенасыщение организма и вызвать побочные эффекты"
Особенно большой вред способны нанести нитраты женщинам в положении. В этом случае у плода может развиваться опасное состояние - гипоксия.
Опубликовано: Храмова Оксана
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