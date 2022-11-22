Эксперты уточнили, как часто надо менять постельное белье, чтобы не подхватить инфекцию
Чтобы постельное белье не было разносчиком инфекций, его нужно стирать минимум раз в неделю. А астматикам менять простыни и того чаще.
Судя по опросам и дискуссиям в интернете, многие люди меняют постельное белье раз в 2 недели, а то и еще реже. К примеру, зимой некоторые могут на одних и тех же простынях спать полтора-два месяца, сообщает Вокруг света.
Дерматологи при этом предупреждают: даже если принимать душ перед сном, в организме ночью все равно выделяются жидкости и жиры - вместе с тысячами омертвевших клеток кожи.
Такие выделения привлекают пылевых клещей. А они, в свою очередь, в местах обитания оставляют фекалии. Это не только неприятно звучит, это еще и опасно: врачи связывают их с развитием аллергии, ринита, астмы и вспышками экземы.
«Омертвевшие клетки кожи, а также фекалии пылевых клещей остаются на простынях. И если опять попадут на кожу, это способно привести минимум к фолликулиту», - открыла последствия сна на немытых простынях дерматолог из Кливленда, доктор медицинских наук Алок Вий.
Эксперты также напоминают, что в грязном белье хорошо чувствует себя и золотистый стафилококк - это одна из наиболее опасных бактерий, которая способна спровоцировать пневмонию и ряд других заболеваний.
Чтобы постельное белье не было разносчиком инфекций, его нужно стирать минимум раз в неделю. А астматикам менять и того чаще - хотя бы раз в три-четыре дня.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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