Ольга Бузова в новой версии «Иронии судьбы» сыграет невесту Лукашина
Пародию на популярную советскую кинокомедию в скором времени намерен выпустить телеканал ТНТ.
Очень скоро россияне познакомятся с очередным проектом по мотивам культовой советской комедии. Одним из сюрпризов новой версии будет то, что роль невесты Жени Лукашина сыграет поющая ведущая Ольга Бузова, сообщает Экспресс-газета.
Пародию на шедевр советского кинематографа в скором времени намерен выпустить телеканал ТНТ. Комедия, как стало известно, носит название «СамоИрония судьбы!». Авторы обещают, что она станет по-настоящему громким событием.
Создатели картины к процессу съемок подошли творчески. Кроме героев фильма Рязанова, в новой интерпретации «Иронии судьбы» будут персонажи из других знаковых комедий. Скажем, зрители увидят Шурика (его сыграет Денис Дорохов) и Ивана Грозного (им станет Азамат Мусагалиев) из ленты «Иван Васильевич меняет профессию».
В картине, кроме того, прозвучит и хит из фильма «Карнавальная ночь». Любимую композицию «Пять минут» исполнит Клава Кока.
В Сети пародия на любимый фильм вызвала бурные дебаты. Большинство комментаторов довольно прохладно приняли идею эксплуатации образов любимых героев.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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