Турецкий беспилотник нанёс удар по штабу курдских формирований в Сирии
Беспилотник ВВС Турции нанёс удар по штабу курдских формирований SDF, близ базы международной коалиции в Сирии.
22 ноября пан-арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что турецкий беспилотный летательный аппарат нанёс удар по штабу курдских формирований, который расположен в нескольких метрах от базы возглавляемой США международной коалиции и штаба командира SDF Мазлума Абади.
Отмечается, что в результате нанесённого дроном военно-воздушными силами Турции удара, предположительно, два бойца курдского спецназа SDF погибли и ещё три получили ранения различной степени тяжести.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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