Турецкий беспилотник нанёс удар по штабу курдских формирований в Сирии

Беспилотник ВВС Турции нанёс удар по штабу курдских формирований SDF, близ базы международной коалиции в Сирии.

22 ноября пан-арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что турецкий беспилотный летательный аппарат нанёс удар по штабу курдских формирований, который расположен в нескольких метрах от базы возглавляемой США международной коалиции и штаба командира SDF Мазлума Абади.

Отмечается, что в результате нанесённого дроном военно-воздушными силами Турции удара, предположительно, два бойца курдского спецназа SDF погибли и ещё три получили ранения различной степени тяжести.