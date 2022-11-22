Сборная Саудовской Аравии сенсационно выиграла у Аргентины на чемпионате мира
Главный фаворит турнира, сборная Аргентины, сенсационно проиграла команде Саудовской Аравии.
Футбольная сборная Саудовской Аравии сенсационно выиграла у главного фаворита чемпионата мира, команды Аргентины со счетом 1:2.
В составе аргентинцев отличился легендарный Лионель Месси, за саудитов забивали Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Дасари.
Несмотря на поражение, лидер команды Аргентины Лионель Месси, установил сразу несколько рекордов. Он принимает участие уже в пятом чемпионате мира, в четырех из которых забивал голы, а также провел 21-матч за сборную, сравнявшись по этому показателю с Диего Марадоной.
Опубликовано: Максим Алексеев
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