Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с «Великой Венгрией»

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что венгерского посла вызовут в ведомство из-за шарфа премьера Венгрии Виктора Орбана с «Великой Венгрией».

22 ноября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил о том, что чрезвычайного и полномочного посла Венгрии вызывают на ковёр в украинское внешнеполитическое ведомства из-за шарфа венгерского премьер-министра Виктора Орбана с «Великой Венгрией».

Николенко добавил, что украинский МИД надеется получить официальные извинения от венгерской стороны и опровержения покушений на территориальную целостность Украины.