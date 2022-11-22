Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с «Великой Венгрией»
Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что венгерского посла вызовут в ведомство из-за шарфа премьера Венгрии Виктора Орбана с «Великой Венгрией».
22 ноября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил о том, что чрезвычайного и полномочного посла Венгрии вызывают на ковёр в украинское внешнеполитическое ведомства из-за шарфа венгерского премьер-министра Виктора Орбана с «Великой Венгрией».
Николенко добавил, что украинский МИД надеется получить официальные извинения от венгерской стороны и опровержения покушений на территориальную целостность Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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