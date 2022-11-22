В Украине возбудили дело о «вероломстве» после расстрела российских пленных

Экс-замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил о возбуждении дела о «вероломстве» после расстрела бойцами ВСУ более 10 российских пленных солдат.

22 бывший заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в своём аккаунте Twitter заявил, что видеосвидетельства массового намеренного убийства бойцами ВСУ не менее десяти пленённых российских военнослужащих переданы в Единый реестр досудебных расследований украинской прокуратурой 19 ноября.

Мамедов утверждает что, данное дело квалифицируется как вероломство, которое якобы совершенно служащими Вооружённых сил Российской Федерации при сдаче в плен ВСУ.