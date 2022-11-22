Турецкий беспилотник обстрелял базу курдов и международной коалиции в Сирии
Турецкий беспилотник во вторник (22 ноября) нанес удар по совместной базе курдских сил и международной антиджихадистской коалиции во главе с США, убив двух курдских боевиков, сообщили курдские силы и неправительственная организация.
«Совместная база для планирования и проведения совместных операций против джихадистской группировки «Исламское государство» была атакована турецким беспилотником в районе к северу от города Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии», сообщил AFP Сирийская Арабская Республика.
Сирийская обсерватория по правам человека (OSDH) подтвердила, что по базе был нанесен удар.
Ранее президент Турции Эрдоган согласился провести встречу по Сирии с участием всех заинтересованных сторон, в том числе России. Встреча предварительно намечена в Астане.
Опубликовано: Тарас Медведев
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