Турецкий беспилотник обстрелял базу курдов и международной коалиции в Сирии

Турецкий беспилотник во вторник (22 ноября) нанес удар по совместной базе курдских сил и международной антиджихадистской коалиции во главе с США, убив двух курдских боевиков, сообщили курдские силы и неправительственная организация.

«Совместная база для планирования и проведения совместных операций против джихадистской группировки «Исламское государство» была атакована турецким беспилотником в районе к северу от города Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии», сообщил AFP Сирийская Арабская Республика.

Сирийская обсерватория по правам человека (OSDH) подтвердила, что по базе был нанесен удар.

Ранее президент Турции Эрдоган согласился провести встречу по Сирии с участием всех заинтересованных сторон, в том числе России. Встреча предварительно намечена в Астане.