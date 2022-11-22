Дуда: Польша ведёт себя осторожно из-за нежелания войны с Россией
Президент Польши Анджей Дуда заявил о своей осторожности в высказываниях после инцидента с падением украинской ракеты на польской территории.
22 ноября польский президент Анджей Дуда провёл телефонный разговор с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые в беседе представились президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров Дуда признался, что после падения ракеты армии Украины на территории Польши он проявил крайнюю осторожность в высказываниях и не стал обвинять Россию в случившемся.
По словам Анджея Дуды, он не желает начала полномасштабной войны между Польшей и Россией вопреки напряжённости в отношениях между Варшавой и Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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