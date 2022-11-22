Стоматолог рассказал все об особенностях отбеливающей пасты

По словам стоматолога, добиться правильного очищения зубов можно и с помощью обычных паст, но нужно знать, как это сделать.

Зубных паст сегодня в магазинах большое множество. Покупатели нередко обращают внимание на отбеливающие, будучи уверенными, что они вернут их зубам красоту и чистоту.

Так ли это? Врач-стоматолог Олег Куров отметил, что отбеливающая паста "работает" только на "своих" зубах.

Дело в том, что в нее добавляется специальный химреагент, способствующий размягчению и удалению пигмента на зубах. По сути, такие пасты просто улучшают очищаемость зубов, это и способствует в итоге их осветлению.

По словам стоматолога, добиться правильного очищения зубов можно и с помощью обычных паст, но под контролем специалиста. Он с помощью специального красителя поможет выявить места, где очищение не происходит. Тогда человек может начать пользоваться флоссом в тех местах, где очистка не очень тщательная.

К слову, такие красители есть и в свободной продаже, потому можно воспользоваться ими и самостоятельно. А что касается отбеливания, то здесь лучше обратиться к профессионалам.

"При этом учесть, что профессиональное отбеливание разрешено не каждому. Есть болезни, при которых имеются противопоказания к химическим и прочим отбеливаниям у стоматолога", - рассказал Олег Куров.