«Газпром»: поставки газа в Молдавию могут быть сокращены из-за Украины
2022-11-22 17:42
«Газпром» сообщил, что предназначенный для Молдавии газ оседает на Украине, поэтому поставки могут быть сокращены.
22 ноября РИА Новости сообщили, что российская компания "Газпром" в Telegram-канале сообщила, что, предназначенный Молдавии газ поставляемый по трубопроводу "Суджа", оседает на Украине причем в таком объеме, который более чем в два раза превышает тот, который оплатил Кишенев.
В связи с этим в компании заявили, что с 28 ноября "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.
Отмечается, что на фоне заявления "Газпрома" биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост до 4%, выше $1280.
Опубликовано: Елена Калиновская
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