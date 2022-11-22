«Газпром»: поставки газа в Молдавию могут быть сокращены из-за Украины

«Газпром» сообщил, что предназначенный для Молдавии газ оседает на Украине, поэтому поставки могут быть сокращены.

22 ноября РИА Новости сообщили, что российская компания "Газпром" в Telegram-канале сообщила, что, предназначенный Молдавии газ поставляемый по трубопроводу "Суджа", оседает на Украине причем в таком объеме, который более чем в два раза превышает тот, который оплатил Кишенев.

В связи с этим в компании заявили, что с 28 ноября "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.

Отмечается, что на фоне заявления "Газпрома" биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост до 4%, выше $1280.