Британец нашел в английской деревне золотое кольцо из Средневековья стоимостью около 40 тысяч фунтов

Считается, что это кольцо когда-то принадлежало баронессе Джоан Брук, и украшение подарил ей на свадьбу муж в 1388 году.

69-летний житель Британии Дэвид Борд нашел в английской деревне обручальное кольцо из Средневековья, его оценили в 40 тысяч фунтов стерлингов, сообщает CNN.

Это удивительное событие произошло в деревне Торнкомб графства Дорсет в феврале 2020 года. Когда металлоискатель Дэвида пропищал, он увидел предмет, похожий на конфетную обертку. Мужчина вскоре понял, что это кольцо, но подумал, что оно металлическое.

«Когда вернулся домой и очистил кольцо от грязи, понял: все гораздо лучше, чем я предположил», — рассказал мужчина.

Борд обратился за экспертизой к специалистам аукционного дома Noonans. Оценщики уточнили: кольцо датируется XIV веком, оно находится в идеальном состоянии.

Украшение украшено бриллиантом и состоит из двух переплетенных золотых лент, символизирующих супружеский союз. Внутри кольца была выгравирована надпись на старофранцузском языке «Я храню тебе верность, храни и ты мне».

Считается, что это кольцо когда-то принадлежало баронессе Джоан Брук, и это украшение подарил ей на свадьбу муж в 1388 году. 29 ноября кольцо будет выставлено на аукцион, начальная цена лота - от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов.

«Такого кольца больше нигде не найти. В Средневековье каждое кольцо было уникальным. Это потрясающе», — поделился впечатлениями Борд.