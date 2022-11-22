Глава Минфина США Йеллен: Вашингтон предоставит Киеву $4,5 млрд бюджетной поддержки
2022-11-22 18:34
Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила о выделении Вашингтоном очередной бюджетной поддержки Киеву в размере 4,5 миллиарда долларов.
Во вторник, 22 ноября 2022 года, глава Министерства финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен в пресс-релизе сообщила о предоставлении дополнительной бюджетной поддержки киевскому режиму в размере $4,5 миллиарда.
Йеллен отметила, что выделенные из американского бюджета средства для «укрепления экономической стабильности и поддержания ключевых правительственных услуг» Украины начнут перечисляться «в предстоящие недели».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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