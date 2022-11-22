Дима Билан не может купить дом своего деда: хозяева подняли планку до 3 миллионов

Нынешние владельцы, узнав о намерении певца приобрести старое здание, заявили, что купили его с участком за очень большие деньги.

Дима Билан потряс подписчиков своим заявлением. Певец захотел приобрести старый деревянный дом, который когда-то принадлежал его дедушке, но сейчас не уверен, что получится выкупить «родовое гнездо», сообщает КП.

Певец отправился на гастроли и выступил в Казани. Он также решил побывать в селе Пестрецы, где у него когда-то жили бабушка с дедушкой по матери. Он прогулялся по родным окрестностям и хотел заглянуть в старый деревянный дом, в котором еще ребенком сидел на руках у деда.

Дима Билан признался, что дедушка умер, когда он еще был маленьким мальчиком,и ему очень жалко, что не смог провести с родным человеком больше времени.

Свою прогулку артист снял на видео и выложил в соцсети. Певец вспомнил, как ребенком лазил по деревьям черемухи. "Огород был. Картошку копали… Мне кажется, более насыщенного детства быть не может", - поделился певец и даже попытался открыть наглухо забитую дверь.

Билан надумал купить старое здание, чтобы его восстановить и создать там некий семейный фамильный дом, где могут отдыхать все родственники. Однако новые владельцы, узнав о намерении артиста, взвинтили цену до небес.

Хозяйка деревянного здания заявила, будто купила его вместе с участком в 17,5 соток за 3 миллиона рублей.

Артист уверен, что нынешние владельцы ветхого дома накручивают цены. "Не позволю ставить меня в такие условия! Или адекватная цена, или никак", - возмутился Билан.