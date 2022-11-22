Bloomberg: ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за МВт/ч
2022-11-22 18:46
Еврокомиссия предложила ввести ограничение цены на импортируемый из России газ в размере 275 евро за мегаватт-час.
22 ноября информационное агентство Bloomberg заявило, что Европейская комиссия предложила установить ценовой потолок на российский сжиженный природный газ в размере €275 за МВт/ч, что значительно выше текущего уровня около €120.
Обозреватели издания отмечают, что данное предложение об ограничении цены на «голубое топливо» всё ещё требует одобрения со стороны правительств стран-участниц Европейского союза.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Дима Билан не может купить дом своего деда: хозяева подняли планку до 3 миллионов
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Китая «разморозил» южнокорейский контент для подписчиков потоковой платформы Tencent
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно