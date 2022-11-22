Развожаев: в Севастополе силы ПВО сбили два украинских беспилотника
2022-11-22 19:39
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника над городом.
22 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём официальном Telegram-канале заявил, что в настоящее время в городе идёт атака беспилотников Вооружённых сил Украины.
Развожаев добавил, что на данный момент силы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона, а также добавил, что никакие объекты гражданской инфраструктуры Севастополя не пострадали.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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