WSJ: ЕС и G7 могут согласовать потолок цен на нефть на уровне около $60
2022-11-22 20:08
Евросоюз и G7 могут согласовать потолок цен на российскую нефть $60-$70 за баррель уже завтра.
22 ноября американская газета The Wall Street Journal, со ссылкой на осведомлённые источники, заявила о том, что Европейские союз и «Большая семёрка» уже завтра, 23 ноября 2022 года, могут согласовать потолок цен на импортируемую из Российской Федерации нефть на уровне 60-70 долларов за баррель.
Отмечается, что ЕС и G7 надеются сократить доходы Москвы от экспорта российских энергоносителей, избегая при этом резкого роста цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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