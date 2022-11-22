WSJ: ЕС и G7 могут согласовать потолок цен на нефть на уровне около $60

Евросоюз и G7 могут согласовать потолок цен на российскую нефть $60-$70 за баррель уже завтра.

22 ноября американская газета The Wall Street Journal, со ссылкой на осведомлённые источники, заявила о том, что Европейские союз и «Большая семёрка» уже завтра, 23 ноября 2022 года, могут согласовать потолок цен на импортируемую из Российской Федерации нефть на уровне 60-70 долларов за баррель.

Отмечается, что ЕС и G7 надеются сократить доходы Москвы от экспорта российских энергоносителей, избегая при этом резкого роста цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке.