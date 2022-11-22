В Севастополе работает ПВО, сбито два беспилотника
2022-11-22 20:17
Губернатор Развожаев сообщил, что по предварительным данным, системы ПВО сбили два дрона в Севастополе.
Во вторник вечером в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать Севастополь.
Сообщается, что движение морского пассажирского транспорта в Севастополе остановлено.
Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие и уточнил, что гражданские объекты при атаке не пострадали, все силы и службы находятся в боевой готовности.
Опубликовано: Елена Калиновская
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