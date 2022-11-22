Последнее заявление Ирана об уране заставило Вашингтон нервничать

Соединенные Штаты с обеспокоенностью отреагировали на заявление Ирана о том, что он начал производить уран с обогащением до 60 процентов на ядерном объекте в Фордо.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во вторник, что США с «большой обеспокоенностью» наблюдают за прогрессом Тегерана в его ядерной программе, а также в отношении баллистических ракет.

«Мы не позволим Ирану достичь потенциала ядерного оружия», — сказал Кирби: «Мы собираемся убедиться, что у нас есть все варианты для президента (Джо Байдена)».

Иранское информационное агентство Isna ранее сообщало, что страна начала производство урана, обогащенного до 60 процентов, на заводе Фордо в 180 километрах к югу от Тегерана.

Порог, установленный в международной ядерной сделке с Ираном 2015 года, составляет 3,67 процента. Уран, обогащенный примерно до 90 процентов, необходим для создания атомных бомб.