Федеральное правительство ФРГ хочет прекратить развертывание Бундесвера в кризисной западноафриканской стране Мали не позднее мая 2024 года.

Мандат на участие Германии в миротворческой миссии ООН «Минусма» будет продлен на один год в «последний раз» в мае 2023 года, заявил во вторник официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт после того, как федеральное правительство обсудило этот вопрос в Берлине.

Благодаря этому компромиссу разногласия между министром иностранных дел Анналеной Бербок, которая выступала за продолжение миссии, и довольно критично настроенным министром обороны Кристин Ламбрехт, оказались, устранены.

В последнее время неоднократно возникали споры между военными в Мали и миссией ООН Минусма, для которой Германия предоставляет солдат. Мали с населением около 20 миллионов человек с 2012 года пережила три военных переворота. После последнего переворота в мае 2021 года страной руководило временное военное правительство.

В мае бундестаг продлил мандат Бундесвера на один год и увеличил контингент с 1000 до 1400 солдат. Германия отвечает за разведку в Минусме. Миссия ООН состоит из 13 000 солдат и 2 000 полицейских из 57 стран и является одной из самых опасных операций в мире.

С момента начала миссии в 2013 году были убито 292 голубые каски. Цель миссии — защитить население от исламистского террора и поддержать выполнение мирного соглашения 2015 года между правительством и ополченцами, которое де-факто так и не вступило в силу.