Bloomberg: Еврокомиссия предлагает установить цену газа в €275 за МВт/ч
2022-11-22 20:54
Представители Еврокомиссии выступили с предложением об установлении предельной цены на газ.
Вечером вторника американская газета Bloomberg сообщила, что администрация Европейской комиссии предлагает установить предельную цену на газ в размере 275-ти евро за один мегаватт-час, что существенно превышает актуальную цену на использование голубого топлива в странах Европы.
При этом аналитики Bloomberg отметили, что Еврокомиссия пока далека от одобрения подобных инициатив, предлагаемых частными лицами ведомства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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