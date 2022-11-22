Bloomberg: Еврокомиссия предлагает установить цену газа в €275 за МВт/ч

Представители Еврокомиссии выступили с предложением об установлении предельной цены на газ.

Вечером вторника американская газета Bloomberg сообщила, что администрация Европейской комиссии предлагает установить предельную цену на газ в размере 275-ти евро за один мегаватт-час, что существенно превышает актуальную цену на использование голубого топлива в странах Европы.

При этом аналитики Bloomberg отметили, что Еврокомиссия пока далека от одобрения подобных инициатив, предлагаемых частными лицами ведомства.