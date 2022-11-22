«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду по взаимному согласию

Футбольный клуб Манчестер Юнайтед и Криштиану Роналдо прекратили сотрудничество.

22 ноября официальный Twitter-аккаунт футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сообщил, что организация прекращает сотрудничество с Криштиану Роналду. Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" принял решение о расторжении контракта с Роналду на принципах взаимного согласия сторон.

Также администрация "Манчестер Юнайтед" выразила благодарность Криштиану Роналду за вклад в развитие "Олд Траффорд" в ходе двух прошедших сезонов.