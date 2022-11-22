«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду по взаимному согласию
2022-11-22 21:00
Футбольный клуб Манчестер Юнайтед и Криштиану Роналдо прекратили сотрудничество.
22 ноября официальный Twitter-аккаунт футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сообщил, что организация прекращает сотрудничество с Криштиану Роналду. Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" принял решение о расторжении контракта с Роналду на принципах взаимного согласия сторон.
Также администрация "Манчестер Юнайтед" выразила благодарность Криштиану Роналду за вклад в развитие "Олд Траффорд" в ходе двух прошедших сезонов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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