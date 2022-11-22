Сборные Польши и Мексики сыграли вничью на ЧМ по футболу в Катаре
2022-11-22 21:08
Футбольные клубы Мексики и Польши завершили матч со счётом 0:0 на время игры на Чемпионате мира.
Вечером 22 ноября стало известно, что прошедший на "Стадионе 974" в Дохе футбольный матч между Польшей и Мексикой в рамках Чемпионата мира по футболу в Катаре завершился с ничейным счётом: за полное игровое время ни одна из команд не сумела реализовать представившиеся возможности по поражению ворот противника.
Примечательно, что ранее в тот же день сборная Аргентины сенсационно проиграла команде Саудовской Аравии со счётом 2:1. Единственный гол аргентинской ФК принадлежит Лионелю Месси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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