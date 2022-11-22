Белый дом: Байдену проведут обследование здоровья и огласят результаты
2022-11-22 21:14
В Белом доме анонсировали скорую проверку состояния здоровья действующего президента Джо Байдена.
Во вторник пресс-служба американского Белого дома сообщила, что в скором времени медики вынужденно обследуют состояние здоровья действующего президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена, после чего эксперты обнародуют полученные результаты перед широкой общественностью.
Примечательно, что ранее Байден появился на публике с глубоким следом от капельницы на руке, ввиду чего пользователи социальных сетей заподозрили наличие некой болезни у американского президента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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