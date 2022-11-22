Один зубчик чеснока в день принесет здоровью неоценимую пользу
Чеснок содержит море ценных элементов, в числе которых калий, кальций, фосфор, магний, натрий, сера, витамины В1, В3, В4, В6, С. Аллицин в составе оказывает противораковое действие.
Фитонциды чеснока проявляют бактерицидное, противовирусное, противоглистное действие. И это подтвержденный наукой факт.
Чеснок помогает бороться с вирусными и простудными заболеваниями. Его можно не только принимать внутрь, но и просто раскладывать в помещении - такой метод тоже способствует устранению болезнетворных микробов.
Вещество аллицин в чесноке снижает риск появления рака легких и даже способно разрушать клетки злокачественной опухоли.
О пользе чеснока знают во всем мире, в народной медицине он активно используется во Франции, Италии, Китае, Индии.
На основе чесночного экстракта изготавливаются фитопрепараты, на которые всегда большой спрос.
Всего один зубчик чеснока в день дает организму огромную пользу:
укрепляет иммунную защиту;
понижает давление;
снижает холестерин;
уменьшает уровень сахара в крови;
предупреждает развитие рака.
Однако не стоит есть чеснок натощак, а также при обострении болезней ЖКТ. Не нужно включать его в рацион и людям с эпилептическими припадками.
Опубликовано: Храмова Оксана
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