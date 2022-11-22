Один зубчик чеснока в день принесет здоровью неоценимую пользу

Чеснок содержит море ценных элементов, в числе которых калий, кальций, фосфор, магний, натрий, сера, витамины В1, В3, В4, В6, С. Аллицин в составе оказывает противораковое действие.

Фитонциды чеснока проявляют бактерицидное, противовирусное, противоглистное действие. И это подтвержденный наукой факт.

Чеснок помогает бороться с вирусными и простудными заболеваниями. Его можно не только принимать внутрь, но и просто раскладывать в помещении - такой метод тоже способствует устранению болезнетворных микробов.

Вещество аллицин в чесноке снижает риск появления рака легких и даже способно разрушать клетки злокачественной опухоли.

О пользе чеснока знают во всем мире, в народной медицине он активно используется во Франции, Италии, Китае, Индии.

На основе чесночного экстракта изготавливаются фитопрепараты, на которые всегда большой спрос.

Всего один зубчик чеснока в день дает организму огромную пользу:

укрепляет иммунную защиту;

понижает давление;

снижает холестерин;

уменьшает уровень сахара в крови;

предупреждает развитие рака.

Однако не стоит есть чеснок натощак, а также при обострении болезней ЖКТ. Не нужно включать его в рацион и людям с эпилептическими припадками.