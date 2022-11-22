Прокуратура Украины: расстрелянные солдаты РФ имитировали сдачу в плен
2022-11-22 21:46
Украинская прокуратура утверждает, что свыше десяти российских военнопленных якобы не сдавались в плен, ввиду чего были убиты.
22 ноября пресс-служба учреждённой Киевом Луганской областной прокуратуры сообщила, что досудебная проверка инцидента с расстрелом более десяти российских военнопленных в ЛНР показала, что российские войска якобы имитировали сдачу в плен, на деле открыв огонь по украинским военным.
По данным прокуратуры Украины, подобные действия являются запрещённым методом ведения войны. Вместе с тем прокуратура России также расследует происшествие с расстрелом российских солдат бойцами ВСУ, обвинив последних в нарушении норм обращения с военнопленными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Прокуратура Украины: расстрелянные солдаты РФ имитировали сдачу в плен
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