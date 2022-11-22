Прокуратура Украины: расстрелянные солдаты РФ имитировали сдачу в плен

Украинская прокуратура утверждает, что свыше десяти российских военнопленных якобы не сдавались в плен, ввиду чего были убиты.

22 ноября пресс-служба учреждённой Киевом Луганской областной прокуратуры сообщила, что досудебная проверка инцидента с расстрелом более десяти российских военнопленных в ЛНР показала, что российские войска якобы имитировали сдачу в плен, на деле открыв огонь по украинским военным.

По данным прокуратуры Украины, подобные действия являются запрещённым методом ведения войны. Вместе с тем прокуратура России также расследует происшествие с расстрелом российских солдат бойцами ВСУ, обвинив последних в нарушении норм обращения с военнопленными.