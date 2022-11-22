Эксперт объяснила, есть ли польза от домашних закаток
Врач уточнила, что часть полезных компонентов исчезает под воздействием высоких температур еще на стадии приготовления.
Польза домашних консервов сильно преувеличена. Как заявила терапевт и диетолог Светлана Павличенко, витамины и антиоксиданты - а это самые полезные компоненты овощей и фруктов - при консервации разрушаются.
Врач уточнила, что часть полезных компонентов исчезает еще на стадии приготовления - под воздействием высоких температур. А оставшиеся витамины разрушаются при хранении. Кроме того, в консервы добавляют очень много соли, а она вредна для здоровья.
«Излишек соли опасен не только для гипертоников, но и для практически здоровых людей, потому что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и чреват проблемами с почками», — пересказывает слова Павличенко «Мир 24».
По словам терапевта, больше 5 граммов этой приправы в сутки есть небезопасно. При этом стоит учесть, что во многих готовых продуктах изначально присутствует соль.
«Нет необходимости полностью отказываться от домашних консервов. Маринованные овощи - это аппетитная закуска, она разнообразит стол, поднимает аппетит и при умеренном употреблении не приносит вреда организму. Но важно понимать, что консервированные овощи никогда не заменят свежие как источник витаминов», — объяснила терапевт.
Но в списке домашних закруток есть и полезные, и это квашеная капуста. В капусте при брожении образуется молочная кислота, которая останавливает процессы гниения в капусте, подавляет развитие в кишечнике болезнетворных микробов. И, кроме того, этот овощ является сильным источников клетчатки.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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