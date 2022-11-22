Компания SpaceX Илона Маска подала в суд на украинскую фирму «Старлинк»

Администрация принадлежащей Илону Маску корпорации SpaceX подала судебный иск против компании "Старлинк", которая дислоцируется в Украине.

22 ноября компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX подала в суд на украинскую фирмы "Старлинк" и "Укрпатент", поскольку принадлежащая SpaceX система спутникового интернета также называется Starlink и раздаёт беспроводной интернет солдатам ВСУ на территории Украины с начала российской спецоперации.

Примечательно, что украинский "Старлинк" был зарегистрирован в качестве товарного знака ещё в 2011 году, в то время как Starlink Илона Маска начал свои разработки в 2015 году.