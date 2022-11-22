Канада ввела новые санкции против БЖД и ряда банков в Беларуси

МИД Канады сообщил о расширении санкционного списка в отношении белорусских компаний и банков.

Во вторник Министерство иностранных дел Канады сообщило о введении новых санкций в отношении Беларуси, в рамках которых под санкционное давление попадает белорусский Нацбанк, Альфа-Банк, МТБанк и Паритетбанк.

Также под санкции Оттавы попали Белорусская железная дорога, Минский завод колёсных тягачей, предприятие "АГАТ", КБ Радар, Завод точной электромеханики и некоторые другие предприятия, которые дислоцируются на территории Республики Беларусь. К текущему моменту под канадские санкции попали 55 белорусских компаний и фирм.