Канада ввела новые санкции против БЖД и ряда банков в Беларуси
2022-11-22 22:55
МИД Канады сообщил о расширении санкционного списка в отношении белорусских компаний и банков.
Во вторник Министерство иностранных дел Канады сообщило о введении новых санкций в отношении Беларуси, в рамках которых под санкционное давление попадает белорусский Нацбанк, Альфа-Банк, МТБанк и Паритетбанк.
Также под санкции Оттавы попали Белорусская железная дорога, Минский завод колёсных тягачей, предприятие "АГАТ", КБ Радар, Завод точной электромеханики и некоторые другие предприятия, которые дислоцируются на территории Республики Беларусь. К текущему моменту под канадские санкции попали 55 белорусских компаний и фирм.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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