Лолита Милявская призналась, что у нее новый роман
Имя своего избранника певица держит втайне и не торопится его обнародовать.
Эксцентричная и неподрожаемая Лолита была в отношениях с мужчинами много раз.
У нее за плечами осталось пять неудачных браков. Пару лет назад она пережила очередное расставание - с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым.
Этот развод был болезненным, и певица долгое время избегала разговоров о личной жизни.
Однако она не собиралась отчаиваться и все равно верила в любовь.
В последнее время Милявская заметно постройнела и похорошела. Это отмечают все ее поклонники.
А недавно Милявская намекнула в одном из интервью на присутствие нового спутника в своей жизни.
Правда, других откровений за этим признанием не последовало.
Очевидно, пережив неоднократные разочарования на личном фронте, поп-дива больше не хочет делиться своим тихим счастьем с широкой общественностью.
Опубликовано: Наталья Павлова
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