Лолита Милявская призналась, что у нее новый роман

Имя своего избранника певица держит втайне и не торопится его обнародовать.

Эксцентричная и неподрожаемая Лолита была в отношениях с мужчинами много раз.

У нее за плечами осталось пять неудачных браков. Пару лет назад она пережила очередное расставание - с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым.

Этот развод был болезненным, и певица долгое время избегала разговоров о личной жизни.

Однако она не собиралась отчаиваться и все равно верила в любовь.

В последнее время Милявская заметно постройнела и похорошела. Это отмечают все ее поклонники.

А недавно Милявская намекнула в одном из интервью на присутствие нового спутника в своей жизни.

Правда, других откровений за этим признанием не последовало.

Очевидно, пережив неоднократные разочарования на личном фронте, поп-дива больше не хочет делиться своим тихим счастьем с широкой общественностью.