Канадский генерал рассказал о российских подлодках и самолетах у границ США
2022-11-23 00:11
Заместитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал-лейтенант Ален Пеллетье рассказал, что Россия активизировала патрулирование у границ государств континента.
Он отметил, что ранее в этом году количество подводных лодок и самолетов России у берегов Канады и США сократилось.
Но сейчас подводное и воздушное патрулирование возобновилось, причем как у Тихоокеанского, так и у Атлантического побережья.
По мнению генерала, таким образом Россия пытается создать угрозу для Северной Америки и продемонстрировать свои возможности.
Опубликовано: Светлана Репина
Убит боец ВСУ, участвовавший в массовой казни пленных солдат армии РФ
Организаторы «Евровидения» не могут решить, разрешать ли россиянам голосовать в этом году
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции
Пентагон обнаружил усиление позиций России в Северной Африке
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя