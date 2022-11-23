Канадский генерал рассказал о российских подлодках и самолетах у границ США

Заместитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал-лейтенант Ален Пеллетье рассказал, что Россия активизировала патрулирование у границ государств континента.

Он отметил, что ранее в этом году количество подводных лодок и самолетов России у берегов Канады и США сократилось.

Но сейчас подводное и воздушное патрулирование возобновилось, причем как у Тихоокеанского, так и у Атлантического побережья.

По мнению генерала, таким образом Россия пытается создать угрозу для Северной Америки и продемонстрировать свои возможности.