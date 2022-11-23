Die Welt: Германия не сдержала обещание прислать в Литву 5 тысяч военных
2022-11-23 00:21
Издание Die Welt сообщает, что власти Литвы разочарованы действиями Германии, которая обещала прислать ей 5 тыс. военных.
Это должна была быть мощная и боеспособная бригада для устрашения России, а обещание по отправке военных в июне дал лично канцлер Германии Олаф Шольц.
Однако немецкие военные в Литву так и не приехали, что вызвало разочарование у местных политиков.
Сейчас в литовском Пабраде находится база НАТО с 1500 военнослужащими.
Опубликовано: Светлана Репина
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