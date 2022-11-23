Die Welt: Германия не сдержала обещание прислать в Литву 5 тысяч военных

Издание Die Welt сообщает, что власти Литвы разочарованы действиями Германии, которая обещала прислать ей 5 тыс. военных.

Это должна была быть мощная и боеспособная бригада для устрашения России, а обещание по отправке военных в июне дал лично канцлер Германии Олаф Шольц.

Однако немецкие военные в Литву так и не приехали, что вызвало разочарование у местных политиков.

Сейчас в литовском Пабраде находится база НАТО с 1500 военнослужащими.