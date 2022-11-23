Министр обороны Германии не верит в быстрое завершение боевых действий на Украине
2022-11-23 00:30
Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в ближайшие дни и недели не стоит ожидать окончания боевых действий на Украине.
Она призвала позаботиться о том, чтобы Украине хватило сил выстоять в этом конфликте.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости создания новой архитектуры безопасности после урегулирования конфликта на Украине.
О необходимости решения конфликта дипломатическим путем заявил президент Болгарии Румен Радев.
Опубликовано: Светлана Репина
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