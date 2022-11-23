Министр обороны Германии не верит в быстрое завершение боевых действий на Украине

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в ближайшие дни и недели не стоит ожидать окончания боевых действий на Украине.

Она призвала позаботиться о том, чтобы Украине хватило сил выстоять в этом конфликте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости создания новой архитектуры безопасности после урегулирования конфликта на Украине.

О необходимости решения конфликта дипломатическим путем заявил президент Болгарии Румен Радев.