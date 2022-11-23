Скоро время на Земле уменьшится на одну секунду

Метрологи и ученые решили ввести это новшество, начиная с 2035 года. Главное - удобство, а не точность.

Речь идет о том, чтобы убрать из земного времени так называемую "високосную" секунду.

Стандарт Всемирного координированного времени (UTC) был введен в 1964 году. Сегодня он определяется по атомной шкале, но все равно расходится с вращением Земли.

Для компенсации этой разницы с 1972 года к часам время от времени добавляют "високосную" секунду, которая называется так же, как и дополнительный день в году.

Эту секунду добавляют либо 31 декабря, либо 30 июня, но не каждый год. Последнее такое добавление состоялось в 2016 году.

Для удобства Международным бюро мер и весов было принято решение о прекращении добавления "високосной" секунды, начиная с 2035 года.

Чтобы скомпенсировать время, будут добавлять более крупные временные отрезки один раз в несколько десятилетий.