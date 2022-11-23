Анжелика Агурбаш лишилась роскошной квартиры в Москве
По решению суда у певицы отобрали недвижимость из-за долгов ее бывшего мужа.
Анжелика вместе с детьми вынуждена была выехать из апартаментов в Крылатских холмах.
Виновником этой ситуации является бывший супруг певицы - Николай Агурбаш, который задолжал 500 миллионов рублей компании "Агроком холдинг".
Юристы владельца компании через суд потребовали вернуть долг элитной квартирой в столице, обязав выселиться всех ее жильцов.
Правды ради нужно сказать, что по условиям брачного договора после развода звезда должна была вернуть эту недвижимость экс-супругу, но продолжала в ней жить.
Теперь Анжелика вместе с детьми может лишиться московской прописки. Но только в том случае, если у нее нет собственного жилья в Москве.
Опубликовано: Наталья Павлова
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