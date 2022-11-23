Компания Маска SpaceX подала в суд на украинскую «Старлинк»
2022-11-23 01:07
Компания Илона Маска подала в суд на украинскую «Старлинк», а также на Укрпатент.
Украинская компания «Старлинк» была создана в 2011 году. Ее специализацией является оказание услуг в IT-сфере.
Причиной претензий SpaceX стало название организации, которая дублирует название американской системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX.
Компания Илона Маска требует прекратить действие этой торговой марки.
Опубликовано: Светлана Репина
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