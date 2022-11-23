Компания Маска SpaceX подала в суд на украинскую «Старлинк»

APS
2022-11-23 01:07

Компания Илона Маска подала в суд на украинскую «Старлинк», а также на Укрпатент.

Украинская компания «Старлинк» была создана в 2011 году. Ее специализацией является оказание услуг в IT-сфере. 

Причиной претензий SpaceX стало название организации, которая дублирует название американской системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX.

Компания Илона Маска требует прекратить действие этой торговой марки.

Опубликовано: Светлана Репина