США пока не решаются передать Украине беспилотники Gray Eagle
2022-11-23 01:25
Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что решение о передаче Украине беспилотников Gray Eagle пока не принято.
Она уточнила, что Соединенные Штаты постоянно проводят оценку вооружений, которые могут быть переданы украинской стороне.
С инициативой о поставке таких беспилотников на Украину вступили в Белом доме и Конгрессе США.
Ранее сообщалось, что американские военные думают, как модифицировать Gray Eagle для передаче их Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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