США пока не решаются передать Украине беспилотники Gray Eagle

Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что решение о передаче Украине беспилотников Gray Eagle пока не принято.

Она уточнила, что Соединенные Штаты постоянно проводят оценку вооружений, которые могут быть переданы украинской стороне.

С инициативой о поставке таких беспилотников на Украину вступили в Белом доме и Конгрессе США.

Ранее сообщалось, что американские военные думают, как модифицировать Gray Eagle для передаче их Украине.