Бывшего министра образования Украины Табачника обвинили в сотрудничестве с ФСБ
2022-11-23 01:55
Офис генпрокурора Украины объявил бывшему министру образования и науки страны Дмитрию Табачнику подозрение в госизмене.
Правоохранители подозревают экс-министра в сотрудничестве с ФСБ России, а также с врио губернатора Запорожской области Балицким и Херсонской области Сальдо.
По данным украинской Генпрокуратуры, с перечисленными лицами и сотрудниками ФСБ Табачник общался в Telegram.
Дмитрий Табачник возглавлял Министерство образования Украины с марта 2010 года по февраль 2014 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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