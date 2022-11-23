Бывшего министра образования Украины Табачника обвинили в сотрудничестве с ФСБ

Офис генпрокурора Украины объявил бывшему министру образования и науки страны Дмитрию Табачнику подозрение в госизмене.

Правоохранители подозревают экс-министра в сотрудничестве с ФСБ России, а также с врио губернатора Запорожской области Балицким и Херсонской области Сальдо.

По данным украинской Генпрокуратуры, с перечисленными лицами и сотрудниками ФСБ Табачник общался в Telegram.

Дмитрий Табачник возглавлял Министерство образования Украины с марта 2010 года по февраль 2014 года.